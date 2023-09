Due misure cautelari per furto di un ciclomotore a Perugia

Sono ritenuti coinvolti nel furto di un ciclomotore nella zona di Fontivegge, a Perugia, due tunisini per i quali al termine di indagini della squadra mobile il gip ha emesso un'ordinanza cautelare per furto aggravato. Di di custodia in carcere per un venticinquenne e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il connazionale di 20.

I fatti contestati agli indagati risalgono al 26 agosto quando il personale della mobile notava un soggetto risultato già inquisito più volte in passato di origine tunisina spingere un motociclo in via Settevalli poi parcheggiato in piazza Vassalli. Gli agenti hanno accertato che l'uomo era seguito da un connazionale che si guardava continuamente in torno. Dopo avere accertato che il mezzo era stato rubato poco prima - si ricostruisce in una nota della procura - la polizia ha visto i due tunisini, insieme ad altri connazionali, e uno di questi saliva sul ciclomotore. Il personale della squadra mobile è intervenuto ma i due stranieri che avevano avuto in precedenza il possesso della moto, si davano alla fuga facendo perdere le loro tracce.

I due fermati sono stati invece denunciati, oltre che per il reato di ricettazione anche perché trovati in possesso di coltelli.

Le successive attività d'indagine svolte dalla squadra mobile hanno consentito di identificare i presunti autori materiali del furto e in base alle indagini il gip di Perugia, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, ha emesso per uno la misura della custodia cautelare in carcere e per l'altro l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA