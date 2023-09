Volo salva-vita per un paziente umbro gravemente ustionato

È decollato alle 23.00 di venerdì 15 settembre dall'aeroporto San Francesco d'Assisi di Perugia un volo dell'aeronautica militare per il trasferimento di un paziente di 66 anni, gravemente ustionato, dall'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia al Centro grandi ustionati del Policlinico di Bari. La complessa macchina organizzativa per permettere, in tempi rapidi, il trasferimento del paziente in un centro specializzato, è stata attivata e gestita durante tutte le fasi dalla centrale operativa del 118, in sinergia con la direzione sanitaria dell'azienda ospedaliera e con la Prefettura di Perugia.

Il paziente, arrivato all'ospedale di Perugia nel pomeriggio di ieri, è stato subito stabilizzato e trasferito in Rianimazione in attesa dell'attivazione del Falcon dell'aeronautica militare, per poi essere accompagnato a bordo di un'ambulanza fino all'aeroporto cittadino.

In aereo sono saliti anche un'equipe del 118 e un medico anestesista per il monitoraggio dei parametri del paziente per la tutta la durata del volo.

L'uomo, di San Giustino, si era ustionato mentre era impegnato in alcuni lavori nella sua abitazione.



