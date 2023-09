Un giovane umbro su 2 ha almeno una volta giocato d'azzardo

Quasi il 57% degli studenti umbri, tra i 15 e i 19 anni, ha giocato d'azzardo almeno una volta e circa il 51% lo ha fatto nell'ultimo anno. Sono i dati (elaborati dal Cnr) emersi nel corso del convegno "Il gioco d'azzardo e altri comportamenti a rischio tra i giovani: il quadro regionale e le possibile strategie d'intervento", che si è tenuto a Perugia, organizzato dalla Regione e dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica in collaborazione con Anci Umbria e Federsanità Anci Umbria.

In generale, sono soprattutto gli studenti di genere maschile (nel 2022 erano il 57,4% contro il 43,8% femminile) a riferire di aver praticato giochi d'azzardo.

Nel 2022, il 9,3% degli studenti giocatori nell'anno presenta un profilo di gioco "a rischio" (10,1% in Italia) mentre il 5,4% "problematico". I valori - misurati attraverso il test di screening South Oak Gambling Scale - Revised for Adolescents-regionali sono in linea con quelli nazionali.

Elisa Benedetti, dell'istituto di Fisiologia clinica del Cnr, ha illustrato "I comportamenti a rischio della popolazione studentesca umbra di 15-19 anni: i dati dell'indagine Espad 2022". Emerge che l'83% degli studenti ha consumato almeno una bevanda alcolica nella vita. Sono soprattutto studentesse, mentre il consumo frequente riguarda soprattutto i ragazzi.

Quasi il 41% degli studenti in Umbria afferma di essersi ubriacato, almeno una volta, tanto da barcollare.

Circa la metà degli studenti 15-19enni ha utilizzato tabacco almeno una volta mentre circa un quinto lo utilizza quotidianamente. Tra le studentesse si osservano prevalenze maggiori; la percentuale di ragazze che hanno fumato quotidianamente nell'ultimo anno, inoltre, risulta maggiore rispetto alla prevalenza osservata tra tutte le studentesse a livello nazionale.

Nell'ultima rilevazione si osserva la prevalenza più bassa mai osservata, insieme a quella del 2018. Dal 2011, le percentuali regionali risultano quasi sempre più elevate rispetto a quelle nazionali.

Poco meno di un quinto degli studenti residenti in Umbria ha utilizzato almeno una volta nella vita psicofarmaci senza prescrizione medica, con percentuali femminili che risultano almeno doppie.



