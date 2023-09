Prima vittoria per tennista umbro in carrozzina agli US open

Esordio con vittoria per Francesco Felici, il tennista in carrozzina di Bastia Umbra, testa di serie numero uno agli US open, in corso sui campi di Flushing Meadows, a New York. Ha infatti sconfitto l'americano Tomas Majetic con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3 nel primo turno.

Grande la concentrazione e la grinta dell'atleta umbro, accompagnato in questa avventura dalla maestra personale Valeria Piccoli, della Tennis training Foligno e dal tecnico federale Giancarlo Bonasia. Nella semifinale si confronterà con lo statunitense Charlie Cooper.

L'intensa attività di Felici ha recentemente dato spunto anche alla nascita di un comitato, "Ricominciamo da Francesco", la cui azione è espressamente volta a favorire e sostenere la partecipazione alle competizioni sportive nazionali e internazionali del giovane Atleta paralimpico umbro.

L'avventura al grande Slam di New York di Felici gode del patrocinio del Comune di Perugia e del sostegno della Fondazione Perugia.



