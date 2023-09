Tesei, contro l'usura le istituzioni ci sono

"Noi come istituzioni ci siamo": lo ha sottolineato la presidente della Regione Donatella Tesei intervenendo alla firma del protocollo d'intesa tra carabinieri e fondazione contro l'usura. "L'importante oggi è comunicare e far comprendere a tutti, attraverso strumenti come questi, che c'è qualcuno che ti ascolta, che è pronto a condividere un percorso insieme, che ti può indirizzare anche per delle soluzioni e può anche accompagnarti a denunciare se quel fenomeno effettivamente ha le caratteristiche per essere denunciato" ha aggiunto.

"Con il presidente della Fondazione Fausto Cardella - ha detto ancora Tesei -abbiamo costruito questo percorso consapevoli delle necessità di adattare uno strumento come quello della stessa Fondazione alle esigenze del momento che sono soggette a cambiamenti. Quando il presupposto è l'illegalità nessuno ha diritto di riscuotere quanto pattuito".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA