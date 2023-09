Per i giudici 'tipico' emergere progressivo delle violenze

"L'emergere progressivo" di molestie sessuali subite "è tipico di situazioni di questo tipo, connotate dal dilaniante conflitto interiore della vittima": lo scrive la Corte d'appello di Perugia nella motivazione della condanna nei confronti di un uomo accusato di violenza sessuale nei confronti della nipote della compagna. I giudici - secondo quanto risulta all'ANSA - descrivono la ragazza come "combattuta fra l'impulso a raccontare tutto, la naturale vergogna del racconto, la preoccupazione per le conseguenze familiari che inevitabilmente verranno a prodursi". I fatti contestati all'imputato sono collocati sei anni prima che venissero denunciati. Per la Corte la ragazza era "rimasta a lungo silente per paura di sconvolgere gli equilibri della sua famiglia" ma poi "si era decisa a parlare" perché "preoccupata" della prospettiva che l'uomo potesse molestare anche la sorellina. "La maturità personale di una siffatta preoccupazione - sostiene la motivazione della sentenza - impone di escludere con certezza qualsivoglia profilo di immaginazione".



