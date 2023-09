Cantone, è preoccupante zero indagini sull'usura a Perugia

Per il procuratore di Perugia Raffaele Cantone le indagini per usura nel capoluogo umbro "sono praticamente pari a zero". "Un dato a mio avviso preoccupante" ha detto in occasione della firma dell'intesa tra carabinieri e la fondazione per la prevenzione di questo fenomeno.

"E' evidente che, potrebbe non esserci l'usura - ha detto Cantone -, ma bisognerebbe chiedersi perché solo l'Umbria non ha questo fenomeno. C'è evidentemente qualche problema che rende difficile l'emersione di questo reato. L'usurato è quasi sempre un soggetto che ha una serie di problematiche sue e spesso non ha nessun interesse a rendere note le vicende che lo riguardano.

Io credo che questo sia un tema sul quale occorre interrogarsi dal punto di vista dell'economia, della sociologia, della società e degli strumenti che noi abbiamo. C'è l'esigenza assoluta, netta chiarissima - ha concluso Cantone - che le vicende usuraie vengano portate all'attenzione dell'autorità giudiziaria".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA