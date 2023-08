Nuovo comandante per reparto operativo carabinieri di Terni

Il tenente colonnello Giancarlo Caporaso è il nuovo comandante del reparto operativo del comando provinciale carabinieri di Terni. Prende il posto del parigrado Marco De Martino andato a ricoprire un incarico alla sezione addestrativa del Nato centre of excellence di Vicenza, che si occupa della formazione a livello internazionale delle forze di polizia.

Caporaso - si legge in una nota dell'Arma - giunge a Terni dopo avere guidato la compagnia carabinieri di Pontassieve per sei anni. L'Ufficiale, 49 anni, di origini napoletane, laureato in Ingegneria, ritorna in Umbria, dalla quale proveniva. Nel corso della sua carriera, infatti, il tenente colonnello Caporaso ha rivestito incarichi di Stato maggiore al comando generale, a quello interregionale Podgora e, da ultimo, presso alla Legione carabinieri Umbria mentre, in ambito territoriale, ha comandato il nucleo operativo e radiomobile delle compagnie di Piombino e Spoleto.



