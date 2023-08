Anche sul web gli abbonamenti Busitalia per gli studenti

Busitalia (società del polo passeggeri del gruppo FS italiane), in vista dell'avvio dell'anno scolastico, lancia un nuovo servizio che, aggiungendosi alle tradizionali modalità di acquisto, semplifica, velocizza e rende più smart l'acquisto e la fruizione degli abbonamenti per studenti. Grazie al nuovo portale Tplweb Busitalia si potranno infatti acquistare abbonamenti scolastici Busitalia digitali (urbani, extraurbani, integrati e ferroviari) attraverso strumenti di pagamento elettronici che, laddove previsto dal rapporto con l'istituto di credito, consentono anche la rateizzazione dell'importo.

L'azienda sottolinea che è possibile, inoltre, usufruire del bonus trasporti.

Con questa nuova modalità, Busitalia - si legge in un suo comunicato - "si posiziona al centro dell'evoluzione digitale, consentendo a studenti e genitori di acquistare comodamente da casa e con pochi semplici passaggi i vari tipi di abbonamento scolastico. Gli abbonamenti digitali acquistati saranno facilmente utilizzabili anche tramite l'app "salgo".

Per acquistare gli abbonamenti è necessario che l'acquirente (studente maggiorenne o genitore-tutore) crei un account sul portale Tplweb Busitalia: se l'acquirente ha già un account sull'app Salgo, utilizzando le stesse credenziali.

Busitalia spiega che oltre alla nuova modalità online, gli abbonamenti scolastici sono acquistabili anche nelle biglietterie e rivendite abilitate dove, da lunedì 4 a sabato 16 settembre, verrà operato un servizio potenziato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA