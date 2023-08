Prisco nuovo responsabile di Fratelli d'Italia in Umbria

Cambia il vertice di Fratelli d'Italia in Umbria. Emanuele Prisco prende il posto di Franco Zaffini. Lo ha annunciato il sottosegretario all'Interno con un post su Facebook.

"Sono onorato della fiducia che Giorgia Meloni mi ha rinnovato nominandomi nuovamente alla guida del partito in Umbria" scrive l'on. Prisco.

"In bocca al lupo - aggiunge - all'amico senatore Franco Zaffini, nominato responsabile nazionale del Dipartimento PA ed Affari regionali del Partito, per il nuovo prestigioso incarico.

Lo ringrazio per il lavoro svolto fino ad oggi come coordinatore regionale. Sono legato a Franco da anni di amicizia e stima politica e il suo aiuto sarà utile e prezioso come lo fu quando ho ricoperto questo incarico nei primi anni dell'avventura di Fratelli d'Italia".

"La comunità politica di FdI in Umbria è composta da tanti appassionati militanti, amministratori e dirigenti di spiccata qualità, che saranno determinanti nella prossima delicata stagione per il centrodestra umbro" conclude Prisco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA