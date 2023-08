Rosalba Cappelletti confermata alla guida Coldiretti donne

Rosalba Cappelletti in occasione della sua conferma alla guida di Coldiretti Donne Impresa Umbria per i prossimi cinque anni. "Serve ancor di più valorizzare la multifunzionalità dell'imprenditoria agricola femminile che con creatività, tenacia ed innovazione è protagonista dell'intero settore primario umbro" ha sottolineato appena eletta.

Cappelletti, imprenditrice agricola di Colfiorito, conduce una moderna azienda vocata prevalentemente alla coltivazione di legumi, cereali e patate.

"In Umbria circa un'impresa su tre è a guida femminile" ha ricordato Cappelletti, ai margini del Coordinamento regionale di Coldiretti donne impresa, secondo quanto riferisce una nota dell'organizzazione. "Fondamentale è il loro contributo nelle campagne - ha aggiunto - dove spicca la grande propensione alla multifunzionalità, creando nuovi spazi ed opportunità per un'economia sempre più sostenibile, ma anche nel fare rete e socializzare, con una grande inclinazione ad innovare, ad investire sulle produzioni di eccellenza e sull'accoglienza turistica. Tra l'altro, il 46,3 per cento degli agriturismi umbri - ha ribadito - è gestito proprio da una imprenditrice".

Anche Chiara Bortolas, responsabile nazionale di Coldiretti donne impresa, presente per l'occasione a Perugia, ha ribadito come "grazie alle grandi opportunità offerte dall'agricoltura multifunzionale attenta al sociale, all'ambiente e ai cittadini, stia aumentando il numero delle donne ai vertici delle aziende agricole con l'offerta di prodotti e servizi innovativi alla collettività". Sono oltre 202 mila in Italia le imprese guidate da donne in agricoltura che entra nella top five dei settori con più alto tasso di femminilizzazione nella classifica stilata dall'Osservatorio per l'imprenditorialità femminile di Unioncamere e InfoCamere.



