Nevi nominato portavoce di Forza Italia

Il direttivo regionale di Forza Italia Umbria "plaude alla nomina" di Raffaele Nevi, già presidente vicario del gruppo FI alla Camera dei deputati, a responsabile nazionale del settore "Portavoce" del partito. La proposta, avanzata dal segretario nazionale Antonio Tajani - si legge in una nota di Forza Italia Umbria - è stata approvata all'unanimità nel corso della segreteria nazionale del partito.

"Un compito importante che, grazie alla sua radicata esperienza e spiccata sensibilità politica, siamo certi saprà assolvere con professionalità e serietà, nell'interesse della nostra comunità e dell'intero Paese" commenta il coordinatore regionale di Forza Italia Umbria, Andrea Romizi.

"Questa nomina mi riempie di orgoglio ma al tempo stesso mi carica di una grande responsabilità che cercherò di onorare con tutto il mio impegno. Vorrei ringraziare, innanzitutto Antonio Tajani e tutti i membri della segreteria nazionale per la fiducia che mi è stata data - ha affermato Nevi - ma anche Andrea Romizi e tutti gli amici di FI Umbria che in questi minuti mi stanno sommergendo di affettuosi messaggi. Si tratta di un incarico che rappresenta altresì un riconoscimento di competenza e affidabilità istituzionale alla nostra regione. Per questo motivo, ci tengo particolarmente a complimentarmi anche con l'amica Catia Polidori, che è stata confermata nel ruolo di responsabile nazionale di Azzurro donna".



