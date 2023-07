Imprese, premio 'Export Umbria Ambassador 2023'

"La Regione Umbria promuove una strategia di sviluppo regionale fortemente incentrata anche sul supporto all'internazionalizzazione e per la crescita delle imprese umbre sui mercati esteri, sperimentando un approccio integrato che mira ad efficientare e diversificare le misure messe a disposizione dalla Regione, anche in ottica di blending e complementarietà con le misure nazionali ed europee - così come promuovere una progressiva diffusione della 'cultura dell'internazionalizzazione' sul territorio regionale. In questo contesto si inserisce l'evento 'Premio Export Umbria Ambassador' in programma il 26 ottobre 2023 a cura di Regione Umbria, Sviluppumbria e Camera di commercio dell'Umbria". Lo annuncia su Facebook l'assessore regionale Michele Fioroni, pubblicando l'avviso che si può trovare nel sito di Sviluppumbria.

"Il Premio - si legge - istituito per iniziativa dell'Osservatorio export e internazionalizzazione della regione Umbria ("Umbria Reo"), delle Associazioni datoriali e della Camera di commercio industria artigianato dell'Umbria, viene assegnato alle imprese/aziende con sede operativa in Umbria che abbiano dato attraverso l'export e/o progetti di internazionalizzazione e/o di promozione delle eccellenze e tipicità regionali un contributo significativo al prestigio e alla positiva diffusione dell'immagine dell'Umbria nel mondo.

L'idea del Premio Export Umbria Ambassador nasce dalla constatazione del permanere di un livello di consapevolezza migliorabile da parte delle Mpmi umbre delle opportunità loro offerte dai mercati internazionali. La condivisione di casi e modelli di successo nell'export sperimentati da altre imprese umbre ha come obiettivo di aumentare la propensione delle imprese umbre all'export anche innescando percorsi virtuosi e motivando le aziende umbre non esportatrici o esportatrici occasionali ad intraprendere con convinzione e fiducia un processo di internazionalizzazione".

"Per le aziende umbre premiate l'evento rappresenta un'occasione in cui raccontare il proprio caso di successo ad una ampia e qualificata platea che coinvolgerà differenti soggetti, istituzionali e privati, operanti nell'ambito dell'internazionalizzazione d'impresa".

"Il premio, inoltre, consente alle aziende/imprese partecipanti e vincitrici di avvalersi, in caso di partecipazione a strumenti regionali di supporto dell’export e dell’internazionalizzazioni Regione Umbria entro il termine dell’esercizio successivo alla data di conseguimento del premio, di una premialità (riconoscimento di maggiorazione punteggio e/o maggiorazione del contributo previsto previa costituzione di una riserva specifica eventualmente contenuta nell’Avviso)".

Le imprese vincitrici potranno anche eventualmente beneficiare di appositi strumenti di promozione/comunicazione/formazione all’interno di specifiche attività e/o eventi promozionali della Regione Umbria, compresa l’eventualità di essere presenti a iniziative e stand in cui è coinvolta la Regione UmbriaPotranno presentare domanda di partecipazione, anche per il tramite delle Associazioni datoriali, le Mpmi che: a) siano iscritte al momento della presentazione della domanda nel Registro delle Imprese; b) siano operative e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non avendo deliberato la liquidazione volontaria e non essendo sottoposte a procedure concorsuali anche volontarie; c) non abbiano presentato richiesta di concordato “in bianco”; d) siano attive e non siano sottoposte ad accordi stragiudiziali né a piani asseverati ex art. 67 L.F., né accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.; e) abbiano sede operativa nella Regione Umbria; f) ritengono di avere realizzato- attraverso l’export e/o progetti di internazionalizzazione e/o la promozione delle eccellenze e tipicità territoriali- un contributo significativo al prestigio e alla positiva diffusione dell’immagine dell’Umbria nel mondo secondo i requisiti descritti all’interno dele 4 categorie previste dal bando (players, beginners, pmi innovative, social impact). Manifestazioni di interesse a partire dal 26 luglio ed entro il 30 settembre 2023 inviando la propria candidatura all’indirizzo PEC: sviluppumbria@legalmail.it Tutte le informazioni sono contenute all'interno del bando.





