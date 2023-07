A Terni delicato intervento di microchirurgia della mano

Intervento di alta specializzazione nel settore della microchirurgia ricostruttiva della mano all'ospedale Santa Maria di Terni, dove una donna di 29 anni, trasportata dal 118, è arrivata a causa di un trauma complesso al polso sinistro che le aveva provocato importanti lesioni vascolari, nervose e tendinee.

A svolgere il delicatissimo intervento l'equipe di chirurgia della mano, composta dal dottor Giuseppe Mosillo, dall'anestesista, Alessio Maccaglia e dagli infermieri Luca Vescovi e Massimiliano Conti.

L'intervento, eseguito in urgenza e durato circa sei ore - si legge in una nota dell'ospedale di Terni -, ha riguardato la riparazione microchirurgica delle arterie lesionate e del nervo mediano, oltre la sutura di tutti i tendini flessori che erano stati danneggiati. Al termine dell'intervento la mano è stata rivascolarizzata con successo e tutte le strutture lesionate hanno ripreso le proprie funzioni. Dopo una degenza di qualche giorno la paziente è stata dimessa e gode di buona salute.

"Un intervento - spiega Andrea Casciari, direttore generale del Santa Maria - che dimostra ancora una volta come l'alta specialità della nostra struttura sia un elemento da valorizzare per offrire una sempre maggiore qualità delle cure nel nostro territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA