'Young sparks symposium' per celebrare l'umanesimo

"Sarà una straordinaria celebrazione dell'umanesimo" per il rettore dell'Università di Perugia, Maurizio Oliviero, la prima edizione dello "Young sparks symposium" di Solomeo, l'incontro che dal 4 al 7 settembre vedrà oltre 200 studentesse e studenti provenienti da atenei di tutto il mondo discutere e parlare di scienza, umanesimo e tecnologia.

L'evento è stato illustrato insieme al Brunello Cucinelli e alla coordinatrice dell'agenzia nazionale Indire Erasmus+, Sara Pagliai.

Durante le prime tre giornate verranno trattati alcuni aspetti come il rapporto tra persone e scienza, tra umanesimo e tecnologia, tra persone e territorio. Nella giornata conclusiva verranno chiamati a dialogare con i giovani presenti lo stesso imprenditore Brunello Cucinelli insieme ad Andrea Pontremoli, amministratore delegato di Dallara automobili. A interloquire con i giovani vi saranno, inoltre, personaggi di fama internazionale, appartenenti al mondo delle istituzioni, della scienza, della filosofia, della letteratura e del giornalismo nonché della musica e dello sport, tra cui Sonia Guajajara, Manuela Dviri, Giovanni Malagò, Sari Nusseibeh, Mauro Ferrari, Giovanni Caccamo, Andrea Pontremoli e lo stesso Cucinelli.

L'evento si svilupperà tra Solomeo, Norcia, Assisi e Perugia e terminerà con una dichiarazione programmatica, una carta delle buone maniere "che possa porre le basi per un radicale ripensamento del rapporto con il sapere scientifico-tecnologico".

"Le grandi personalità internazionali che interverranno hanno tutte dimostrato un impegno e una passione straordinari nell'ispirare il cambiamento positivo nel mondo" ha detto il rettore. "Le loro storie - ha spiegato ancora Oliviero - ci ricordano che ognuno di noi ha il potenziale di fare la differenza. Attraverso l'ascolto delle loro voci, impareremo a superare le sfide che ci attendono e a costruire un futuro migliore per tutte e per tutti. Le 'giovani scintille' partecipanti, provenienti da ogni parte del mondo, saranno però i veri protagonisti di questa iniziativa. Vogliamo rivolgerci a loro poiché saranno i futuri leader del mondo, gli innovatori, coloro che potranno portare un reale cambiamento e contribuire alla costruzione di una società migliore, in cui l’umana sostenibilità possa guidare ogni nostra azione". "L'evento di Solomeo - ha detto Sara Pagliai, coordinatrice dell'agenzia nazionale Erasmus+ Indire - si inserisce nel ciclo delle iniziative dedicate al tema della sostenibilità ambientale, uno degli obiettivi strategici della nuova programmazione europea. L’obiettivo principale della tre giorni è, in particolare, quello di sensibilizzare gli oltre 200 partecipanti, tra studenti, ricercatori, referenti di progetti internazionali Erasmus+ su alcune priorità, che legano il rispetto e la tutela dell’ambiente a temi universali dell’umanesimo, come la scienza, la tecnologia e la loro integrazione con l'uomo e il territorio".

