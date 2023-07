Violenza in casa, donna arrestata per le botte al compagno

Ancora un intervento delle forze dell'ordine in un'abitazione dell'Umbria per un, presunto, caso di violenza domestica dopo una richiesta d'aiuto al 112 ma questa volta l'aggredito è risultato un uomo mentre è stata arrestata dai carabinieri una donna di 45 anni. E' accaduto in una abitazione di una frazione di Trevi.

La donna, straniera, è accusata di maltrattamenti per avere colpito il compagno con pugni e schiaffi, di averlo graffiato, e di avergli lanciato contro dei bicchieri di vetro durante una lite. E' stato quindi l'uomo a rivolgersi ai militari chiedendo aiuto al 112, segnalando una lite in famiglia.

I militari hanno riferito che quando sono arrivati sul posto hanno trovato l'uomo all'esterno dell'abitazione, in stato di agitazione, con segni al collo e alle braccia e la maglia lacerata. A loro ha raccontato - riferisce l'Arma - che poco prima c'era stata l'ennesima lite con la compagna e che questa lo aveva colpito alle braccia e al collo con pugni e graffi per poi lanciargli addosso, mentre cercava di allontanarsi, bicchieri di vetro e altri oggetti presenti in casa.

L'atteggiamento aggressivo della donna - riferiscono ancora i carabinieri -non si sarebbe placato neanche con l'arrivo dei militari e, quando questi hanno chiesto al convivente di chiamare la compagna che nel frattempo si trovava in camera da letto, questa ha colpito ancora una volta l'uomo al volto con un violento schiaffo.

La straniera è stata quindi arrestata e, su disposizione dell'Autorità giudiziaria di Spoleto, si trova ora in carcere a Perugia.



