Forse tagliava piante a bordo strada anziano investito

Sembra stesse tagliando alcune piante a lato della carreggiata l'uomo morto dopo essere stato investito da un'auto lungo la strada provinciale 56 nei pressi dell'abitato di Sferracavallo, ad Orvieto. Emerge dagli accertamenti della polizia stradale. L'anziano è stato travolto da una Fiat Panda di un ente pubblico, condotta da una donna.

Per l'ottantenne non c'è stato nulla da fare e i sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.



