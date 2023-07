Festival della pizza di Bevagna per l'Aucc

Anche quest'anno il Festival della pizza al piatto, in programma a Bevagna dal 21 al 30 luglio nella zona degli impianti sportivi, sostiene l'Associazione umbra per la Lotta contro il cancro. I dettagli della 39/a edizione sono stati presentati a Perugia, nella sede della Provincia, dal vicepresidente del Centro sociale Di Capro, Enrico Bastioli e dal presidente dell'Aucc Giuseppe Caforio.

"La nostra manifestazione non è una sagra, ma una festa di solidarietà. Il lavoro che svolgiamo è per poter dare mano a chi ne ha bisogno, cercando di dare un contributo all'Aucc", spiega Bastioli. "Siamo riusciti, insieme all'Aucc, Usl Umbria 2 e Distretto di Bevagna a fare un accordo dove indirettamente arrivano alcune risorse a Foligno, dove c'è un servizio psicologico e di cure palliative. Questo - prosegue Bastioli - è l'intervento che l'Aucc riesce a fare grazie a questa opportunità che noi mettiamo in piedi".

Caforio da parte sua ha sottolineato che "prosegue in maniera felice" la sinergia fra Aucc e Centro sociale Di Capro. "L'Aucc è un'associazione estremamente seria che ha bisogno di costanza - prosegue Caforio -. Questo appuntamento è diventato tradizione per la comunità, ci consente di raccogliere fondi fondamentali per le attività di ricerca e assistenza ed è occasione per rilanciare temi sulla prevenzione".



