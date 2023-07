Aumentati gli accessi al pronto soccorso di Perugia per il caldo

Sono aumentati fino al 20 per cento in più gli accessi al pronto soccorso dell'ospedale di Perugia in questi giorni da bollino rosso per il forte caldo. Richieste di assistenza che hanno riguardato tutte le fasce di età, con un lieve aumento, in particolare, di persone anziane, la maggior parte delle quali presentano un peggioramento del quadro generale con sintomi riconducibili alla disidratazione.

Rispetto a luglio dello scorso anno, quando si registravano 161 accessi giornalieri medi, a luglio di questo anno se ne contano 196.

"I consigli fondamentali per evitare gli effetti avversi del caldo - spiega il direttore del pronto soccorso di Perugia, Paolo Groff, - sono quelli di soggiornare in ambienti freschi, indossare indumenti traspiranti, favorire la ventilazione degli ambienti, idratarsi e sollecitare gli anziani e le persone con patologie croniche a bere adeguatamente, prediligere una dieta ricca di frutta e verdura e limitare il più possibile il consumo di alcolici".



