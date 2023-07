Fine settimana da bollino rosso a Perugia per il caldo

Sarà un fine settimana da "bollino rosso" a Perugia, con il bollettino trasmesso oggi dal centro di competenza nazionale del ministero della salute che prevede una temperatura massima percepita di 35 gradi per la giornata di domani e di 37 gradi per sabato 15 e domenica 16 luglio.

Condizioni meteorologiche che hanno portato il Comune di Perugia a dichiarare attiva la fase di emergenza livello 3, forte disagio. In una nota l'amministrazione comunale ricorda che, secondo quanto previsto dal piano comunale di gestione per l'emergenza calore, nell'orario di ufficio le richieste di aiuto o informazioni dovranno pervenire al numero 075 5774410 e, negli altri orari, fino alle ore 18, sarà operativo il numero di telefono della centrale operativa dei vigili urbani 075 5723232, allo scopo di ricevere le telefonate del cittadino in difficoltà.

Nella stessa nota si invita la popolazione a rischio ad adottare alcune misure qualora temperatura e umidità aumentino: bere più liquidi, stare in casa o in zone ombreggiate e fresche e, se possibile, in ambienti condizionati nelle ore di maggiore insolazione, Indossare abiti leggeri e non sostare in automobili ferme al sole né lasciare mai persone, specialmente bambini o anziani, né animali domestici in auto o altri veicoli chiusi.





