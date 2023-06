Grave un giovane soccorso fuori da un locale a Bastia Umbra

(ANSA) - BASTIA UMBRA (PERUGIA), 03 GIU - Un ventinovenne di origini straniere è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Perugia dopo essere stato trovato, nelle prime ore del mattino, riverso a terra all'esterno di un locale di Bastia Umbra. I carabinieri ipotizzano che possa essere stato aggredito e colpito ripetutamente da un gruppo di persone al momento sconosciute, poi fuggite. Sono in corso le indagini per stabilire cosa sia successo e accertare eventuali responsabilità.

I carabinieri della compagnia di Assisi sono intervenuti in seguito a una segnalazione di una rissa fatta al 112 da alcuni clienti. I militari, giunti sul posto unitamente a personale sanitario del 118, hanno trovato riverso a terra, privo di conoscenza il ventinovenne di origini albanesi. E' stato soccorso e trasportato in ospedale mentre i militari hanno avviato le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Perugia. (ANSA).