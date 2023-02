Sottosegretario, pronte squadre vigili fuoco per sisma Turchia

(ANSA) - PERUGIA, 06 FEB - Il Dipartimento dei vigili del fuoco, in coordinamento con la Protezione civile, "sta organizzando l'invio di squadre Usar (Urban search and rescue), specializzate per la ricerca ed il soccorso tra le macerie, in particolare a seguito di un sisma" nell'area tra Turchia e Siria colpita da un forte terremoto. Lo ha annunciato il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco. Il quale ha espresso "solidarietà alle popolazioni così duramente colpite, anche in termini di vittime, il cui bilancio è purtroppo in costante crescita".

Prisco ha spiegato, in una nota, che "si prevede la immediata disponibilità di un team di vigili del fuoco di circa 40 uomini integrato da personale medico". "Pronto a partire qualora le autorità turche decidessero di avvalersene" ha concluso il sottosegretario. (ANSA).