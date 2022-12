Attivo per altri due anni il Frecciarossa Perugia-Milano

(ANSA) - PERUGIA, 29 DIC - Ancora per altri due anni sarà attivo il Frecciarossa che collega Perugia con Milano. A confermare definitivamente la già annunciata prosecuzione del servizio sono stati la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, l'assessore Enrico Melasecche e l'amministratore unico di Umbria Mobilità Marco Rettighieri.

Per il rinnovo del collegamento a gennaio è prevista la contrattualizzazione con Trenitalia. Nel corso della conferenza stampa indetta per tracciare un bilancio del percorso intrapreso dalla partecipata della Regione, sui costi di questa operazione sono state fornite delle novità, pur se ancora c'è incertezza sui reali importi perché legati alla variabile dei costi dell'energia, "impossibili da prevedere". Cifra finale per i costi del servizio che si conoscerà, come annunciato, con i consuntivi previsti come da contratto alla fine di ogni anno: per ciascuno dei prossimi due è di 1,150 milioni di euro (1,8 era la cifra degli anni passati). (ANSA).