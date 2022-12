Donato un ecografo multidisciplinare all'ospedale di Branca

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 22 DIC - Un ecografo portatile multidisciplinare, del valore di circa 15mila euro, per il reparto di Pediatria dell'ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino è stato donato dai Lions Club di Gubbio e di Gualdo con il sostegno di Fondazione Perugia, che ha approvato e cofinanziato il progetto presentato dalle due associazioni.

L'ecografo avrà un'importanza rilevante per il miglioramento dell'assistenza ai neonati, ai bambini ricoverati ed ai pazienti ambulatoriali perché, per le competenze dei pediatri in organico, consentirà di eseguire, in tempi brevi e direttamente in reparto, esami ecografici di routine e di particolare utilità nella diagnostica neonatale, come l'ecocardiografia doppler e l'ecografia cerebrale. La presenza del macchinario consentirà, inoltre, di alleggerire il carico di lavoro della Radiologia. Un contributo importante tenuto conto che, in media, nei punti nascita degli ospedali di Branca e di Città di Castello nascono circa mille bambini l'anno.

L'ecografo è stato donato nel corso di una cerimonia che si è tenuta nell'Auditorium dell'ospedale alla presenza dei sindaci Filippo Mario Stirati, di Gubbio, e Massimiliano Presciutti, di Gualdo Tadino, che hanno portato i loro saluti. Sono poi intervenuti Massimo Braganti, direttore generale Usl Umbria 1, Teresa Tedesco, direttore sanitario f.f. Usl Umbria 1, Guido Pennoni, direttore struttura complessa di Pediatria dell'ospedale di , Cristina Colaiacovo, presidente Fondazione Perugia, Giacomo Mancini, presidente Lions Club Gubbio, e Sissi Palmieri, presidente Lions Club Gualdo Tadino. (ANSA).