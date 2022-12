Osvaldo Bevilacqua cittadino onorario di Lugnano in Teverina

(ANSA) - LUGNANO IN TEVERINA (TERNI), 05 DIC - Il Comune di Lugnano in Teverina (Terni) ha consegnato la cittadinanza onoraria al giornalista e conduttore Rai Osvaldo Bevilacqua. La cerimonia si è svolta in occasione della manidestazione Olea Mundi ed ha fatto seguito al voto unanime del Consiglio comunale su proposta del vicesindaco Alessandro Dimiziani.

A consegnare l'onorificenza stato il sindaco, Gianluca Filiberti, che ha motivato la scelta con "l'impegno ed il grande successo ottenuto nella sua lunga attività di giornalista televisivo, rivolto alla conoscenza, divulgazione e promozione del Paese e delle sue molteplici eccellenze, in modo particolare per la grande attenzione mostrata verso le piccole realtà non sempre adeguatamente pubblicizzate dai media.

Per il legame instaurato con l'associazione I Borghi più Belli d'Italia e in particolare con il Comune di Lugnano in Teverina, a testimonianza dell'impegno volto alla promozione di quell'Italia nascosta ancora tutta da scoprire". (ANSA).