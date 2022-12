Proietti, vicini a chi vive terribile dolore per morte 4 ragazzi

(ANSA) - PERUGIA, 03 DIC - La presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti, a nome personale e dell'Amministrazione, esprime "profondo cordoglio per la tragedia che stanotte si è verificata a San Giustino, in cui hanno perso la vita quattro ragazzi".

"Un dramma terribile che ha fatto sprofondare nel dolore le famiglie e comunità - ha affermato la presidente - e come Provincia siamo vicini a chi sta vivendo questa tragedia. Il tema della sicurezza sulle strade è all'ordine del giorno dell'impegno di tutte le istituzioni e siamo tenuti a fare, ognuno nel proprio ruolo, sempre di più". (ANSA).