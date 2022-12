Verso nuova vita noto hotel di Norcia lesionato dal sisma

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 01 DIC - L'hotel Grotta Azzurra di Norcia, dopo sei anni dal sisma, sta tornando a nuova vita. Sono state tolte le impalcature alla facciata esterna che dà su via Cesare Battisti e a giorni saranno rimosse anche quelle a ridosso di corso Sertorio, in pieno centro storico.

Il Grotta Azzurra era stato pesantemente toccato dalla scossa sismica di magnitudo 6,5 del 30 ottobre 2016, rendendolo completamente inagibile, ma recuperabile senza passare dalla demolizione.

"Aver tolto le impalcature - dice all'ANSA Vincenzo Bianconi, uno dei proprietari dell'hotel - è senza dubbio un elemento psicologico di grande impatto per tutta la città di Norcia. È un ulteriore segno di rinascita".

"Arrivare sulla via e non vedere più i ponteggi - aggiunge - fa un effetto molto forte e se, come credo, entro Natale saranno rimosse anche le impalcature che hanno consentito il recupero degli altri edifici che fanno parte del blocco del nostro albergo, il centro storico di Norcia si presenterà, per le festività, con un'immagine veramente bella".

"I lavori al Grotta Azzurra non sono stati ancora ultimati - spiega Bianconi - speriamo di riaprirlo prima dell'estate".

"Rispetto a quello che era l'hotel prima del terremoto - dice ancora l'imprenditore - ci saranno delle novità, a cominciare dall'obiettivo di farne un 4 stelle, con 37 camere più spaziose e più belle rispetto alle precedenti 42". "Ma - racconta ancora - ci sarà spazio anche per due ristoranti e una spa, che prenderà il posto della sala convegni".

La famiglia Bianconi a Norcia è titolare anche dell'hotel Seneca, il primo a riaprire dopo il sisma e del Salicone, che invece attende ancora di essere recuperato: "Contiamo di iniziare i lavori nell'estate del prossimo anno", fa sapere la proprietà. "Il nostro obiettivo - conclude l'imprenditore - è quello di ricostruire il futuro con grande ambizione, cercando di realizzare progetti migliori di quelli pensati o realizzati prima del 2016". (ANSA).