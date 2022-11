Oliviero, prevenzione e cultura contro violenza sulle donne

(ANSA) - PERUGIA, 25 NOV - "Prevenzione e cultura" sono alla base del contrasto della violenza contro le donne secondo il rettore dell'Università degli Studi di Perugia Maurizio Oliviero. Lo ha spiegato rispondendo all'ANSA a margine dell'iniziativa "Questo non è amore" promossa dalla Polizia nell'aula magna dell'Ateneo.

Olivero ha parlato di un'iniziativa che il questore Giuseppe Bellassai "ha voluto fortemente". "Cultura - ha quindi spiegato - vuol dire anzitutto passare dalla valutazione dell'emergenza sui casi che riguardo la violenza sulle donne a una che sia costantemente rivolta a un'attenzione quotidiana di questi processi di relazione di genere. L'Università ha investito tantissimo fin da subito sulla sensibilizzazione che è concreta, con l'attivazione degli sportelli antiviolenza. Però il messaggio più forte è che le giovani generazioni devono continuare a perseguire questo obiettivo. Perché a monte c'è il grande problema delle disuguaglianze di genere. Allora se non continuano a esplorare dei percorsi che portino al pieno riconoscimento della piena dignità della persona dal lato umano, soprattutto se è donna, ogni sforzo sarà vano. Bisogna investire sui nostri giovani che - ha concluso Oliviero - sono il terreno più fertile per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati".

