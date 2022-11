I 30 anni del Premio nazionale Ercole Olivario

(ANSA) - PERUGIA, 24 NOV - Festeggia i trent'anni il Premio nazionale Ercole Olivario, che ha la sua culla in Umbria e che "è diventato, con una crescita straordinaria - sottolinea la Camera di commercio dell'Umbria - anno dopo anno, il punto di riferimento del settore olivicolo italiano".

Dopo la presentazione ufficiale dell'Albo d'oro che si è tenuta lo scorso 14 settembre a Roma, nel Centro congressi della sede di Perugia della Camera di commercio dell'Umbria sono stati consegnati il volume "Albo d'oro" e la moneta celebrativa del trentennale alle 46 aziende di Umbria, Marche, Abruzzo e Molise che si sono aggiudicate il "Tempietto" durante i 30 anni del Premio (il tempietto è il logo del concorso ed è un piccolo manufatto artigianale).

Dal 1993 - anno della prima edizione - ad oggi, sono state oltre 10mila le etichette di olio che si sono iscritte al concorso da tutto il territorio nazionale, con oltre 350 oli premiati.

"Un appuntamento fortemente simbolico - ha affermato nel corso della cerimonia il presidente del Comitato nazionale di coordinamento Ercole Olivario e della Camera di commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni - con il quale intendiamo dare risalto a chi, dopo una seria e attenta selezione, ha contribuito con la sua vittoria a rendere sempre più ambita la partecipazione al concorso, innalzando sempre di più il livello di questa sana competizione che si caratterizza, non mi scorderò mai di ricordare, per le rigidità delle procedure, per la trasparenza e per il suo connotato istituzionale che la rende unica nel panorama nazionale. Grazie a tutti gli attori del comparto, sempre più aziende si sono messe in gioco puntando sulla qualità e passando dai pochi premiati delle prime edizioni ad un notevole crescendo nelle edizioni più recenti, sinonimo questo dell'impegno profuso verso il miglioramento del prodotto.

Potersi fregiare di un riconoscimento dell'Ercole Olivario per un'azienda è simbolo di pregio e della produzione di un olio di altissima qualità". (ANSA).