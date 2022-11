Anziano denunciato per molestie a ragazza vicino scuola

(ANSA) - TERNI, 24 NOV - Un anziano è stato denunciato a piede libero dalla polizia per delle molestie sessuali nei confronti di una adolescente nei pressi di una scuola dell'orvietano.

La ragazza è stata avvicinata, fuori dall'istituto da lei frequentato. In seguito alle molestie, scossa e impaurita, si è allontanata immediatamente e si è rivolta ad alcuni dei suoi insegnanti che hanno a loro volta interessato il dirigente scolastico che ha subito inoltrato una comunicazione alla Procura della Repubblica di Terni. Al termine delle indagini, gli agenti sono riusciti ad individuare il presunto autore delle molestie sessuali - riferisce la Questura di Terni -, risultato non nuovo ad episodi del genere.

Il gip ha disposto per l'uomo la misura cautelare del "divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa".

