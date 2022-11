Con mostra Paolo Rossi, anche l'Italia ai mondiali in Qatar

(ANSA) - PERUGIA, 23 NOV - A due anni dalla sua scomparsa, Paolo Rossi porta l'Italia in Qatar. Grazie alla collaborazione fra la mostra "Paolo Rossi un ragazzo d'oro" e il Fifa Museum di Zurigo, a distanza di 40 anni dalla indimenticabile vittoria Azzurra, i trofei più importanti del goleador di Spagna '82, unico atleta ad aver segnato tre goal al Brasile, faranno tappa nella città di Doha, dove rimarranno per la fase finale del mondiale dal primo al 18 del dicembre. In Qatar anche la moglie di Rossi, la giornalista perugina Federica Cappelletti, e il direttore della mostra Marco Schembri.

Il Pallone d'oro France football '82, la Scarpa d'oro come capocannoniere del mondiale spagnolo, Pallone d'oro Fifa-Adidas per il miglior giocatore mondiale '82, insieme alle scarpe da calcio indossate nel match contro il Brasile e alla iconica maglia numero 20 indossate da Pablito, l'hombre del partido, nella finale Italia-Germania, saranno esposti nei punti strategici della città di Doha, dove ogni tifoso potrà ammirarli da vicino e rendere omaggio a Pablito ma anche agli Azzurri di tutti i tempi. (ANSA).