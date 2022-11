In Umbria meno spese per intercettazioni e auto magistrati

(ANSA) - PERUGIA, 21 NOV - Un aumento delle spese per materiale sanitario legato alla prevenzione del Covid e una diminuzione di quelle per le intercettazioni, telefoniche e ambientali, ma anche per auto di servizio e cancelleria emerge dal 'Bilancio di responsabilità sociale' 2021 della Procura generale di Perugia. Presentato in una conferenza stampa alla sala del dottorato dell'Università degli Studi del capoluogo umbro dal procuratore generale Sergio Sottani e dal rettore Maurizio Oliviero.

"Il Bilancio sociale - ha detto il procuratore generale Sergio Sottani - è un momento in cui si cerca di rendere trasparente l'attività dell'Ufficio giudiziario, far capire quale è la sua missione, come è la Procura Generale nei territori, quali sono i suoi rapporti. Una occasione anche di lettura esterna dell'ufficio, perché viene fatta dall'Università di Perugia e quindi da soggetti che non fanno parte dell'amministrazione. Una occasione anche per vedere quali sono state le spese sostenute sia dalla Procura generale sia dalle Procure del distretto. Un dato che secondo me è molto interessante è la diminuzione si spese per carta e per toner, questo significa un maggiore uso dell'informatica dell'ufficio giudiziario. Poi un aspetto di un certo interesse è quello delle intercettazioni telefoniche le cui spese sono diminuite perché probabilmente sono diminuite le intercettazioni stesse, questo anche in seguito alla riforma che ha reso molto più attenti ai profili di garanzia e all'uso verso questo strumento di indagine".

"Le Istituzioni - ha detto il rettore - svolgono un lavoro importante non solo per la tenuta democratica ma anche per la crescita del Paese. In questo bilancio sociale, la Procura generale e l'Università hanno collaborato per aprirsi e rendersi trasparenti. Credo che questo sia un modo molto utile per far capire anche quanto lavoro c'è dietro alle istituzioni e soprattutto operare con questi metodi di trasparenza credo sia il modo migliore per costruire anche il futuro delle nostre società". (ANSA).