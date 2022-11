Maratea alla guidare Sezione Energia Confindustria Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 15 NOV - Sarà Emiliano Maratea, referente affari istituzionali e sostenibilità per Toscana e Umbria di Enel Italia, a guidare la Sezione Energia di Confindustria Umbria per il biennio 2022-2024. L'elezione è avvenuta nel corso dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche associative, che si è svolta a Perugia.

Alla vicepresidenza è stato eletto Matteo Minelli, amministratore delegato dell'azienda Ecosuntek di Gualdo Tadino.

Rinnovato anche il Consiglio direttivo della Sezione, associa e rappresenta aziende produttrici e distributrici di energia elettrica, idroelettrica, fotovoltaico solare, termica, geotermica, eolica, da biomasse e biogas.

Il presidente uscente Giuseppe Consentino, giunto al termine del proprio mandato, ha ripercorso le tappe principali dell'attività svolta dalla Sezione nell'ultimo quadriennio.

"Sono stati anni impegnativi e complessi" ha evidenziato, secondo quanto si legge in una nota di Confindustria - durante i quali abbiamo cercato di promuovere iniziative di confronto su tematiche di interesse comune".

Maratea ha quindi annunciato l'intenzione di portare avanti "strategie che, con la consapevolezza di oggi, ci portano sempre più ad apprezzare le politiche di efficienza energetica, innovazione, sviluppo delle rinnovabili e sostenibilità proprie di ciascuna impresa". "In questo tempo di crisi energetica - ha aggiunto - ci aspettano sfide impegnative, che rendono quanto mai necessaria la collaborazione tra le nostre imprese e un raccordo sempre più stretto con le Istituzioni". (ANSA).