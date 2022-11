Intesa per la legalità tra Questura Perugia e Ufficio scolastico

(ANSA) - PERUGIA, 15 NOV - Questura di Perugia e Ufficio scolastico territoriale di Perugia hanno firmato un protocollo di intesa per l'educazione alla legalità, alla cittadinanza e alla Costituzione. La sigla dell'intesa, che ha durata triennale, è stata fatta alla presenza del questore di Perugia Giuseppe Bellassai e del dirigente dell'Ufficio scolastico Sergio Repetto.

"Una iniziativa di grande importanza", ha detto il questore nel ricordare come la polizia "vive come dovere l'educazione alla legalità che parte dal confronto con il mondo dei giovani".

La Questura ha ritenuto "indispensabile" istituire un "rapporto organico con l'ufficio scolastico" per la definizione del protocollo.

Il percorso "è iniziato da tempo", ha specificato Repetto. Il dirigente dell'ufficio scolastico ha parlato di un documento "importante" per "l'offerta che la questura fa verso le scuole, fatta di valori e testimonianze".

Il protocollo prevede la costituzione di una Commissione con rappresentanti delle parti coinvolte e, nel rispetto delle specifiche competenze, la costituzione di tavoli tecnici per la realizzazione di iniziative in diversi ambiti, come costituzione, sicurezza, bullismo e cyberbullismo.

Alla firma in questura era presente, fra gli altri, Maria Rita Pitoni, dirigente tecnico dell'Usr, secondo cui "è fondamentale che si creino patti di comunità in una fase di emergenza educativa". (ANSA).