"Harp vs Harp" per la stagione del Jazz club Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 15 NOV - Venerdì 18 novembre secondo appuntamento con la stagione del Jazz club Perugia che proporrà "Harp vs Harp" Edmar Castaneda e Grégoire Maret alle 21,30 all'Hotel Sina Brufani.

Gli organizzatori sottolineano che il concerto proporrà l'incontro tra un virtuoso svizzero dell'armonica, Grégoire Maret, e un funambolo colombiano dell'arpa, Edmar Castaneda.

"Difficile immaginare una combinazione più 'strana' - sottolinea il Jazz club -, ma nello stesso tempo più affascinante. Non dovrebbe funzionare, ha scritto Billboard, e invece funziona. I due si sono ritrovati per la prima volta a un festival con Marcus Miller, e poi Castaneda ha invitato Maret a suonare con lui a Bogotà e dintorni. Dalla loro immediata sintonia (forse perché sono nati entrambi tra le montagne) è nato il disco dal titolo "Harp vs Harp", pubblicato dall'etichetta tedesca Act, e poi tante date in tour. Castaneda e Maret, a dispetto dei loro strumenti certamente non troppo comuni sulla scena del jazz, sono due artisti ben collocati nel music business. Castaneda ha suonato con personaggi come John Scofield, Gonzalo Rubalcaba, Marcus Miller, John Patitucci, Hamilton de Holanda, Ivan Lins, Béla Fleck. Molte volte ha suonato a Umbria Jazz, sia nelle edizioni estive che invernali".

Tra le collaborazioni eccellenti di Maret figurano Herbie Hancock, Pat Metheny, Cassandra Wilson, Marcus Miller, Prince, Sting, Elton John, Dianne Reeves, Kurt Elling, Youssn'Dour, Pete Seeger, David Sanborn, George Benson. (ANSA).