Fioroni, superati obiettivi programma occupabilità

(ANSA) - PERUGIA, 15 NOV - La Regione Umbria hanno superato "con largo anticipo tutti i target previsti per la fine dell'anno" dal programma Gol, Garanzia di occupabilità dei lavoratori e degli interventi di politica attiva in corso. Lo ha annunciato l'assessore Michele Fioroni in occasione della riunione dell'Osservatorio sul mercato del lavoro da lui presieduto e coordinato dal direttore di Arpal (Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro), l'avvocato Paola Nicastro. Presenti i rappresentanti delle principali associazioni datoriali e sindacali.

"Oggi abbiamo presentato - ha spiegato Fioroni - i primi risultati del programma Gol che vedono la Regione Umbria in uno status di performance molto significativa poiché sono stati superati con largo anticipo tutti i target previsti per la fine dell'anno. Siamo, ovviamente, molto soddisfatti di questo risultato. Il nostro impegno è però di inserire immediatamente queste persone raggiunte nel mondo del lavoro, per quanti sarà possibile, e in percorsi di formazione mirata sempre e comunque all'occupazione. In concreto il termine garanzia di occupabilità è per noi di occupazione e su quello stiamo lavorando, anche con strumenti innovativi quali i big data, l'intelligenza artificiale ed il progetto Ocse. In più, i percorsi di formazione dovranno essere brevi e tempestivi per rispondere ai fabbisogni attuali delle imprese. Non è più il tempo di lasciare per mesi e mesi le persone in aula senza garantire loro l'ingresso nel mercato del lavoro".

"Un'occasione costruttiva di prezioso confronto - ha affermato Nicastro - tra Arpal, Regione, parti sociali ed associazioni di categoria. Un incontro ricco di spunti e di argomenti di condivisione che orienteranno le nostre politiche per il futuro.

L'Osservatorio è, infatti, una sede privilegiata per la condivisione delle politiche e quindi consideriamo questi momenti sempre di grande rilevanza per poter condividere non solo il percorso fatto, i risultati raggiunti, ma soprattutto gli indirizzi futuri. Ringrazio per i risultati raggiunti tutti gli operatori e le operatrici dei nostri Centri per l’Impiego”.