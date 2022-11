Bandecchi, Alternativa popolare per regionali e politiche

(ANSA) - TERNI, 14 NOV - "Alternativa popolare è un progetto politico che parte da Terni e sarà presente anche alle prossime elezioni regionali, nazionali e anche alle Europee": a dirlo è stato Stefano Bandecchi, il presidente della Ternana calcio che ha presentato alla stampa la sua candidatura a sindaco di Terni per le amministra del 2023. "Alternativa popolare - ha aggiunto - è nel Partito popolare europeo e ho come obiettivo di riunire tutte le forze politiche italiane che fanno parte del Ppe".

"Sono un liberale - ha sottolineato Bandecchi - e non un fascista come qualcuno ha detto. Sono un uomo di centro e Alternativa popolare sarà un partito di centro che guarderà più a destra e sarà pronta a fare alleanze con il centro destro o altrimenti andremo da soli". (ANSA).