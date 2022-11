A 12 aziende Premio qualità Umbria dei formaggi

(ANSA) - PERUGIA, 09 NOV - Per la rassegna "L'Umbria dei formaggi" sono stati resi noti - nel corso della riunione commissione interna che si è tenuta presso la sede di Perugia della Camera di commercio dell'Umbria - i nominativi delle 12 aziende che riceveranno, nella cerimonia del 18 novembre, il Premio qualità. Un momento molto atteso dopo la fase degli assaggi dei 33 prodotti ammessi a partecipare alle fasi finali dell'appuntamento, fortemente voluto dall'ente camerale e realizzato dalla sua azienda speciale Promocamera, insieme alle associazioni di rappresentanza degli agricoltori Coldiretti, Confagricoltura e Cia Umbria - Agricoltori Italiani dell'Umbria, con la collaborazione della delegazione di Perugia dell'Onaf, Organizzazione nazionale degli Assaggiatori di formaggio.

La Camera di commercio parla di una "rassegna d'eccellenza che si distingue per la sua trasparenza e valenza istituzionale, quest'anno riservata ai formaggi pecorini e caprini provenienti dal territorio regionale e prodotti esclusivamente con latte umbro, che si distingue per la sua valenza istituzionale, per la trasparenza dei procedimenti e per la competenza della giuria di selezione".

I campioni, dopo essere stati resi anonimi con l'apposizione di un codice dal segretario della Camera di commercio dell'Umbria, Federico Sisti, sono stati esaminati da una giuria di esperti, tramite specifiche ed apposite schede di valutazione, in postazioni allestite all'interno della sede camerale di Perugia.

Successivamente all'elaborazione dei dati anonimi, il pubblico ufficiale ha provveduto a togliere l'anonimato, riconducendo il codice identificativo, apposto su ogni formaggio, al prodotto e conseguentemente all'azienda produttrice. Quasi due terzi dei formaggi ammessi a partecipare alle fasi finali della Rassegna hanno superato la soglia dei 75/100.

Dei 33 formaggi ammessi 20 hanno superato la soglia dei 75/100 (punteggio base per ottenere il riconoscimento di qualità), riconducibili a 12 aziende che sono risultate aggiudicatarie del Premio qualità. (ANSA).