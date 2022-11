Kevin Hays, Ben Street e Billy Hart al Jazz Club Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 08 NOV - Kevin Hays, Ben Street e Billy Hart aprono la stagione del Jazz Club Perugia giovedì 10 novembre, un trio ("The Trio") perfetto esempio di come può suonare oggi una delle più classiche formule del jazz, ovvero pianoforte-contrabbasso-batteria.

Ben Street è stato membro del quartetto di Hart per più di quindici anni. Il pianista (ma anche songwriter e cantante) Kevin Hays è uno dei più stimati della sua generazione.

Il veterano del trio, il batterista Billy Hart, è una icona del jazz. Negli oltre sei decenni di carriera ha contribuito a scrivere molte pagine della storia del jazz moderno. Ecco una lista molto parziale delle sue collaborazioni: Wes Montgomery, Jimmy Smith, McCoy Tyner, Wayne Shorter, Joe Zawinul, Herbie Hancock, Stan Getz, Miles Davis, Oscar Peterson, John Scofield, Bobby Hutcherson, Kenny Barron, Paul Bley, Shirley Horn, Lee Konitz, Charles Lloyd, Joe Lovano, Mingus Dynasty, Chick Corea e infiniti altri.

La musica del trio è ben documentata nel recente "All Things Are", registrato in un club di New York per festeggiare l'ottantesimo compleanno di Hart. (ANSA).