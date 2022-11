Amministratore Scuola pa, buon lavoro a viceministro Leo

(ANSA) - PERUGIA, 02 NOV - "Rallegramenti e auguri di buon lavoro all'onorevole Maurizio Leo", membro del Comitato scientifico della Scuola umbra di amministrazione pubblica nominato viceministro del Ministero dell'Economia e delle Finanze arrivano da Marco Magarini Montenero, amministratore unico di Villa Umbra. Tributarista e docente in numerose Istituzioni accademiche e formative (Scuola superiore di economia e finanza, Accademia della guardia di finanza, direttore del master tributario organizzato dalla Scuola centrale tributaria è nell'Ente umbro dal luglio del 2021.

"Un ruolo particolarmente importante e delicato - afferma Magarini Montenero in una nota - perché sarà chiamato a sostenere, con il senso di responsabilità che tutti gli riconosciamo, azioni di governo dell'economia nazionale in un momento di particolare crisi. Il suo contributo alla Scuola umbra di amministrazione pubblica come membro del Comitato scientifico è sempre stato puntuale e di alto profilo scientifico e tecnico. In questo primo anno di attività del Comitato, grazie all'apporto di alto livello di tutti i membri, la Scuola si è data una profondità di visione strategica attraverso competenze trasversali che spaziano dall'ambito legislativo a quello amministrativo ed economico in una pubblica amministrazione in pieno rinnovamento. Un lavoro di squadra che ha consentito sviluppo di reti di interazione e sinergie fra la Scuola e istituzioni anche extra regionali. Come amministratore unico di Villa Umbra, mi faccio portavoce dei membri del Comitato scientifico, dei formatori e del personale nell'augurare all'onorevole Leo di orientare il suo incarico di viceministro verso il principio del bene comune e della correttezza amministrativa". (ANSA).