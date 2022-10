Tesei si congratula con Prisco per nomina sottosegretario

(ANSA) - PERUGIA, 31 OTT - "Le più sincere congratulazioni a Emanuele Prisco, neo sottosegretario al Ministero degli Interni": a farle è la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. "Il prestigioso incarico - afferma Tesei in una nota - riguarda un settore importante per la nostra regione e l'intera nazione, incarico in cui l'onorevole Prisco saprà mettere a servizio del Paese le sue capacità e la sua esperienza".

"A nome mio e dell'intera Giunta regionale - conclude la presidente - l'augurio di un buon lavoro". (ANSA).