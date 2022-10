Tesei, sulla sanità imboccata la strada giusta

(ANSA) - PERUGIA, 19 OTT - "La sanità umbra da troppo tempo aveva bisogno di interventi di questo tipo e anche se lavorare con il Covid dentro gli ospedali non è facile i primi dati ci dimostrano che la strada è giusta con i risultati veri e propri che si vedranno già dal prossimo anno": lo ha detto la presidente della Regione, Donatella Tesei, nel corso di una conferenza stampa per fare il punto in merito al piano di riorganizzazione del sistema sanitario regionale. "Che stiamo portando avanti con grande energia" ha aggiunto.

Liste di attesa, spesa farmaceutica, politiche del personale, ospedale Narni-Amelia, ospedale di Terni, riorganizzazione aziende ospedaliere universitarie di Perugia e Terni, terzo polo ospedaliero regionale Foligno-Spoleto, piano di efficientamento, razionalizzazione e rilancio del sistema sanitario regionale sono stati i temi al centro dell'incontro.

"Si sente dire continuamente - ha poi sottolineato l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto - che questa amministrazione sta privatizzando la sanità ma sfido chi mette in giro informazioni false a trovare un solo atto dove si è fatto qualcosa che va verso il privato. Diversamente, sarà il caso che si smetta di fare dichiarazioni di questo tipo perché non fanno bene a nessuno specialmente a cittadini e pazienti". (ANSA).