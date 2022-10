(ANSA) - NARNI (TERNI), 12 OTT - Torna a Narni il festival di fotografia Narnimmaginaria, con mostre fotografiche in più spazi, dalle suggestive mura romaniche del complesso Monumentale di San Domenico, al piano nobile del Museo Eroli e al piano terra e sotterranei di Palazzo dei Priori - Digipass.

Dal 22 ottobre al primo novembre si potranno visitare le mostre "Gli ultimi contadini" di Lorenzo Cicconi Massi, "Il palazzo dei destini incrociati" di Aldo Feroce, "I sogni li spendo per Strada" di Liliana Ranalletta, Francesco Pistilli con un lavoro sulla guerra in Ucraina "Tales from the border". E ancora "Home is where Teta was" della fotografa libanese Mayssa El Khoury, altri cinque autori selezionati tra le proposte del Circuito off, Luigi Loretoni con un progetto fotografico per In All'armata Radura, Marco Polticchia con il lavoro "Rewind" vincitore delle letture portfolio 2021, Maurizio Leoni vincitore della Slowphotowalk 2021, i fotografi dell'associazione Sator, interpreteranno con le loro opere il tema dell'edizione 2022 attraversando paesaggi umani con esposizioni ai sotterranei di Palazzo dei Priori e Azienda Agri-cola Marchesi Ruffo della Scaletta.

Narnimmaginaria 2022 - spiega un comunicato degli organizzatori - intende raccontare "i paesaggi umani intesi come scoperta di significati e di intenzioni in cui l'uomo riconosce se stesso". Due settimane dedicate alla fotografia che trasformeranno Narni in un grande laboratorio fotografico.

Chiuderà il festival il primo novembre, la seconda passeggiata fotografica analogica Narnimmaginaria Slowphotowalk, una maratona fotografica in cui a ogni partecipante verrà consegnato un rullino 35 millimetri in bianco e nero da 36 pose, da scattare nell'arco della giornata. (ANSA).