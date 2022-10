(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 07 OTT - La città di Orvieto pronta a entrare nel metaverso. Il progetto sarà lanciato alla 59/a edizione del Ttg Travel Experience, la manifestazione nazionale di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia che si terrà a Rimini dal 12 al 14 ottobre. Nel pomeriggio della giornata inaugurale, alle ore 16, si terrà l'appuntamento "Le nuove frontiere del turismo: Orvieto nel metaverso" durante il quale saranno illustrate le iniziative realizzate e in itinere dall'amministrazione comunale sul fronte dell'innovazione e della digitalizzazione dei servizi turistici e sarà lanciato il progetto di "Orvieto nel metaverso". In occasione della presentazione sarà possibile provare una prima demo messa a punto da Engineering Ingegneria Informatica, la divisione della multinazionale con sede a Orvieto, con cui si potranno testare anche le potenzialità della gamification dell'esperienza turistica e della tecnologia Nft.

"Siamo immersi nella bellezza delle meraviglie che abbiamo ereditato dal passato - afferma il sindaco Roberta Tardani - ma Orvieto vuole guardare al futuro innovando l'offerta dei propri servizi turistici e sperimentando i linguaggi delle nuove tecnologie per raccontarsi al mondo". Tardani ricorda la già installata segnaletica turistica multimediale e interattiva e la futura "Orvieto experience", l'app che "realizzeremo per guidare i visitatori in percorsi esperienziali tra artigianato ed enogastronomia, ma adesso - sottolinea - abbiamo una tappa ancora più ambiziosa e suggestiva: fare di Orvieto la prima città nel metaverso". "Il Ttg è la vetrina ideale per lanciare questo progetto che si concretizzerà nel 2023 e che vuole scoprire tutte le potenzialità del metaverso ai fini turistici e non solo, che vuole esplorare l'inesplorato come suggerisce anche il tema di questa edizione 2022 dell'evento di Rimini", conclude il sindaco. (ANSA).