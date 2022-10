Per Gimbe continuano a crescere nuovi casi Covid Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 06 OTT - E' ancora in aumento la crescita di nuovi casi Covid in Umbria che tra il 28 settembre e 4 ottobre fa segnare un più 49,7 per cento rispetto alla settimana precedente, contro il più 41,8 registrato il 29 settembre. Lo sottolinea la fondazione indipendente Gimbe nel monitoraggio settimanale. Dal quale emerge anche un peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 728, 235 in più.

Ancora sotto alla media nazionale - per Gimbe - il tasso di copertura vaccinale con la quarta dose, del 14% in Umbria e del 17,7% nel resto del Paese. (ANSA).