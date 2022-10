Da Tgr Umbria e Radio 1 podcast "il gioco del mostro"

(ANSA) - PERUGIA, 02 OTT - Tgr Rai Umbria e Rai Radio 1 hanno realizzato "Il gioco del mostro", un podcast "originale" in quattro puntate di Giulia Bianconi, Massimo Solani e Dario Tomassini. La prima sarà disponibile on line sulla piattaforma Rai Play Sound e sul sito della Tgr Umbria (www.tgr.rai.it/umbria) da lunedì 3 ottobre. Lo ha annunciato la Rai con una nota. Le uscite successive saranno settimanali ogni martedì. Si tratta - viene spiegato - del racconto di "quei dieci mesi drammatici attraverso le testimonianze, per buona parte inedite, di chi a Chiatti ha dato la caccia". "Un lungo viaggio - si legge ancora nella nota - attraverso il terrore di una città, gli errori nelle indagini e le sfide di un assassino senza volto. Con una domanda che resta sullo sfondo: Lorenzo, il secondo bambino, poteva essere salvato? Il mostro poteva essere fermato prima?". La presentazione ufficiale del nuovo progetto editoriale, il primo in Italia realizzato dalla Tgr, è in programma lunedì 3 ottobre alle 15 presso la sede Rai per l'Umbria in via Masi 2 a Perugia. (ANSA).