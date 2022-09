Per Gimbe aumentano nuovi casi Covid e attuali positivi

(ANSA) - PERUGIA, 22 SET - Sono aumento in Umbria i principali indicatori relativi alla diffusione del Covid al centro del monitoraggio settimanale della fondazione indipendente Gimbe.

Tra il 14 e il 20 settembre i nuovi casi sono aumentati del 22 per cento rispetto alla settimana precedente mentre sette giorni fa era stato rilevato un più 4 per cento.

In peggioramento anche il dato dei casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 362, 46 in più sulla precedente rilevazione.

Riguardo ai vaccini, secondo Gimbe il tasso di copertura con la quarta dose è del 13%, inferiore alla media italiana, del 16,6%. (ANSA).