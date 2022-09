A Foligno torna I primi d'Italia, festival dei primi piatti

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 22 SET - Foligno è pronta ad accogliere I primi d'Italia, festival nazionale dedicato ai primi piatti, in programma dal 29 settembre al 2 ottobre.

Proporrà una quarantina di appuntamenti tra show cooking e food experience, tre cene stellate e altro.

Tutto il centro storico della città farà da palcoscenico ai numerosi eventi e agli ospiti d'eccezione della kermesse. Dallo chef tre stelle Michelin Mauro Uliassi, all'attrice e modella Eleonora Pieroni, dal giornalista e conduttore Tiberio Timperi al frate padre Enzo Fortunato; passando per le pallavoliste di A1 della Bartoccini-Fortinfissi Perugia fino all'attrice Eleonora Giorgi.

Il programma è stato presentato all'Oratorio del crocifisso a Foligno da Aldo Amoni, presidente di Epta Confcommercio Umbria, la società di servizi che da sempre promuove e organizza la manifestazione. Presente anche Stefano Zuccarini, sindaco di Foligno.

"Siamo convinti - ha detto Amoni - che per rilanciare i centri storici bisogna proporre eventi, I primi d'Italia fanno anche questo. In quest'ottica abbiamo realizzato la Card de I Primi d'Italia che dà accesso a sconti in 80 attività commerciali e ha validità, non solo durante il festival ma per tutto l'anno, fino al 31 agosto 2023". "Sono tre - ha quindi spiegato il presidente di Epta - i momenti importanti: l'anteprima il 28 settembre nella caserma Gonzaga dove abbiamo organizzato una grande cena in onore dei 25 anni di attività del Centro di selezione, il G20 della pasta, e il ritorno ai grandi di fasti di questa manifestazione con la premiazione di importanti ospiti".

"I Primi d'Italia - ha commentato il sindaco Zuccarini - ripartono in maniera piena e si riappropriano della città e daranno modo a cittadini e turisti di vivere completamente la bellezza di Foligno". (ANSA).