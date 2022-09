Dodici spettacoli per la stagione del Secci di Terni

(ANSA) - TERNI, 21 SET - Sono 12 gli spettacoli di teatro e danza che proporrà la nuova stagione del Secci di Terni in programma da ottobre a maggio. Ci saranno anche incontri di approfondimento dedicati al pubblico su autori e testi e un progetto speciale di danza per persone con Parkinson.

"Immaginare la stagione teatrale per Terni è sempre stimolante. Una città che amo molto per la sua storia, la sua gente, perché diversa da tutte le altre" ha detto il direttore del Tsu Nino Marino. "Quest'anno - ha aggiunto - abbiamo voluto fare un omaggio a Terni con un video realizzato da Lorenzo Bernardini e, insieme al Comune, abbiamo lavorato a un Cartellone speciale per ritrovarci a teatro con le proposte di registi, coreografi, attori e danzatori, per riflettere, sorridere e provare ad aprire i nostri orizzonti".

La Stagione '22-'23 del Teatro Secci di Terni sarà inaugurata dall'artista, attore, autore, scrittore, comico surreale Alessandro Bergonzoni che, martedì 18 ottobre e mercoledì 19 ottobre, porta in scena Trascendi e sali. (ANSA).