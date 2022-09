Ad Orvieto totem informativi per la "città nascosta"

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 21 SET - Sono stati installati, in alcune delle principali piazze del centro storico di Orvieto, i totem informativi per la promozione turistica della "città nascosta". Per il Comune l'obiettivo è di valorizzare maggiormente pozzo di San Patrizio, Orvieto Underground, Pozzo della Cava, Sotterranei di Sant'Andrea, Sotterranei del Duomo e Labirinto di Adriano, i sei siti ipogei, considerati uno dei principali attrattori turistici della città, a partire da una comunicazione unica e omogenea.

Tre i totem che, al momento, sono posizionati nelle piazze della Repubblica, Duomo, nei pressi dell'Ufficio di informazione e accoglienza turistica, e Cahen, all'uscita della funicolare.

Alla "città nascosta" - spiega il Comune in una nota - è dedicata una delle tre facciate con foto, informazioni di base e di contatto dei sei luoghi interessati e un qrcode che rimanda a un più approfondito itinerario di visita all'interno del sito di promozione turistica www.liveorvieto.com dove si potranno anche prenotare e acquistare on line i biglietti di accesso.

Le altre due facciate sono occupate dal calendario aggiornato in tempo reale degli eventi della città "Orvieto Always On", al quale si viene rimandati attraverso la scansione di un qrcode, e dalle informazioni relative a Carta unica Orvieto.

Dai totem si accede anche a "Live Orvieto Postcard", il servizio realizzato dal Comune di Orvieto in collaborazione con PemCards attraverso il quale è possibile trasformare una foto scattata con lo smartphone in una vera e propria cartolina che sarà stampata e spedita al mittente desiderato. (ANSA).